ATV 05:50 bis 06:15 Comedyserie Hot in Cleveland Elkas Hochzeit USA 2011 Stereo Merken Der große Tag von Elka und Fred rückt näher doch vor der Hochzeit soll nochmal richtig gefeiert werden. Joy, Melanie und Victoria schmeißen eine feuchtfröhliche Junggesellen-Party für ihre Freundin. Am Morgen nach der rauschenden Nacht wachen alle vier verkatert auf und alle bis auf Elka haben einen kompletten Filmriss. Nach und nach können die Freundinnen sich wieder an die Ereignisse erinnern. Dabei kommt Erstaunliches zu Tage: Joy und Victoria haben sogar geheiratet?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Carl Reiner (Max) Don Rickles (Bobby) Buck Henry (Fred) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: David Trainer Drehbuch: Suzanne Martin, Eric Zicklin Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 160 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 40 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 40 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 40 Min.