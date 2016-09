ATV 2 19:20 bis 20:15 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Ein harter Schlag USA 2004 2016-09-30 14:05 Stereo Merken Jordan und Devan werden zufällig Zeugen einer Drogenrazzia an einer Highschool und sehen mit an, wie der Schüler Steven Hayes von einem Polizisten einen Schlag in den Bauch erhält und daraufhin tot zusammenbricht. In Stevens Schrank findet die Polizei Kokain, doch bei der Autopsie stellt Jordan fest, dass Steven keine Drogen genommen hat. Aber sie findet Spuren eines Medikaments, das Steven wegen seiner Epilepsie einnahm. Dieses Mittel hatte zu inneren Blutungen geführt, was erklärt, wie Steven in Folge eines harmlosen Schlags sterben konnte. Doch wer hat ihm die Drogen untergeschoben und warum?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Ken Howard (Max Cavanaugh) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Ivan Sergei (Dr. Peter Winslow) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Joyce Chopra Drehbuch: Tim Kring, Gary Glasberg Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin