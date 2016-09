SWR 2 22:03 bis 23:00 Sonstiges "Diese Nacht wird alles anders (Discoteca Paraiso)" Merken Das neue Stück des renommierten deutschen Dramatikers Roland Schimmelpfenning spielt im Innern der Diskothek El PARAISO. Die Nacht ist noch jung, und die Türen zum Paradies sind in Kuba weit geöffnet. Davor aber wartet der schwarze Hund. Und lässt nicht jeden rein. Wenn doch, dann gibt es kein Halten mehr. Lichter kreisen über Köpfen. Alkohol pulsiert durch Adern. Barmänner sind da und Bulgaren, Italiener, viele Franzosen, Spanier, Kanadierinnen, Schwedinnen und Schweden, Norweger, Russen, Dänen, Belgier, Engländer. Sie alle jagen mit ihren Blicken um die Wette. Herzen schlagen in die Höhe. Die Globalisierung ist im Paradies angekommen. Die drei Cousinen von Barmann Freddie bringen alle um den Verstand. Im Zentrum der Beats entstehen Momente der Nähe, die vergessen machen, dass der Zauber nur für diese eine Nacht gilt. Denn wer weiß, wann er unterbrochen wird, gewaltsam oder einfach so ... In Google-Kalender eintragen Regie: Klaus Buhlert Musik: Klaus Buhlert