SWR 2 13:05 bis 14:28 Sonstiges Mittagskonzert Aufnahmen mit SWR2 New Talents

Francis Poulenc: Sonate für Violoncello und Klavier op. 143 (Janina Ruh, Violoncello - SWR2 New Talent 2014; Boris Kusnezow, Klavier) (Konzert vom 3. Mai 2015 im Schwetzinger Schloss, Jagdsaal)

Johann Sebastian Bach: Contrapunctus 1, 3, 5, 9, 11 aus "Die Kunst der Fuge" BWV 1080, Fassung für Streichquartett

Jakob Encke/Daniel Stoll/Sander Stuart/Leonard Disselhorst: Samba für Streichquartett (vision string quartet - SWR2 New Talent 2015) (Konzert vom 29. Mai 2016 im Schwetzinger Schloss, Jagdsaal)

Paul Hindemith: Sonate für Trompete und Klavier

Birke J. Bertelsmeier: "unstet"; "zu-neigend"

George Antheil: Sonate für Trompete und Klavier (Simon Höfele, Trompete - SWR2 New Talent 2016; Frank Dupree, Klavier)