Tandem Leidenschaftlich unbesorgt. Der unbesorgte Autor Hans-Otto Reintsch hat mit besorgten Bürgern über ihre Sorgen gesprochen und erstaunliche Erkenntnisse gewonnen Sachsen-Anhalt ist so etwas wie das "Epizentrum der besorgten Bürger Deutschlands". Hier liegt vieles brach, hier ist viel Unzufriedenheit, hier wählen manche Orte zu 30 Prozent AfD. Oder Schlimmeres. In der Kleinstadt Köthen, Sachsen-Anhalt, trifft Reporter Hans-Otto Reintsch in der Fußgängerzone auf Tom Aslan, der sich um alles sorgt, auch um die besorgten Bürger. Er sagt Sätze wie: Die Willkommenskultur ist vorbei. Jetzt kommt das schöne Leben. Oder: Politik ist mir zu humorlos. Oder: Wenn du mehr hast als du brauchst, dann bau längere Tische und nicht höhere Zäune. Und entschuldigt sich fast dafür: Türken lieben eben Pathos. Die besorgten Bürger sitzen, kauen und nicken. Tom Aslan. 35, Gastarbeiterkind, Kleinunternehmer. Aktivist ohne Partei, ohne Religion, ohne Amt. Autor Hans-Otto Reintsch schaute atemlos dem leidenschaftlich unbesorgten Bürger Aslan beim Gestalten der Wirklichkeit zu.