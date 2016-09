NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 29. September 1946: Die Wiedereröffnung des Thalia Theaters in Hamburg Merken Es war ein Akt der Selbstbehauptung und der Zuversicht. Nur ein Jahr nach Kriegsende nahm das Thalia Theater am Hamburger Alstertor seinen Spielbetrieb wieder auf. Obwohl das Haus bei einem Bombenangriff im April 1945 schwer beschädigt worden war. Die Künstler spielten im unzerstörten Teil des Zuschauerraums: William Shakespeares Komödie "Was Ihr wollt". Zum Intendanten des Theaters wählte das Ensemble Willy Maertens, einen politisch unbelasteten Kollegen, der während der Nazizeit an seiner Frau, der jüdischen Schauspielerin Charlotte Kramm, festgehalten und eine Scheidung verweigert hatte. 14 Jahre führte er das Haus, anfangs umjubelt, zuletzt kritisiert für einen Spielplan, der immer öfter "zum Seichten abrutscht", wie SPD und CDU in der Bürgerschaft monierten. Dabei ging es wie immer in der Kaufmannsstadt Hamburg primär ums Geld und nicht um die Kunst. Für Subventionen erwartet man dort vor allem Beifall und Glanz. In Google-Kalender eintragen