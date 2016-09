Sky Sport HD (1) 11:45 bis 13:45 Fußball Fußball: UEFA Champions League Borussia M'gladbach - FC Barcelona, Gruppenphase 2. Spieltag, Mittwoch 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Viel entgegenzusetzen hatte Borussia Mönchengladbach beim CL-Auftakt gegen Manchester City wahrlich nicht. Mit einer 0:4-Auswärtspleite starteten die "Fohlen" in ihre zweite Champions-League-Saison. "Die Niederlage hat nichts mit zu viel Respekt vor dem Gegner zu tun. Wir waren der Wucht und Klasse von ManCity einfach nicht gewachsen", gab VfL-Coach André Schubert zu. Am zweiten Spieltag gastiert mit dem FC Barcelona der nächste Brocken am Niederrhein. Die Katalanen bezwangen im ersten CL-Spiel Celtic Glasgow mit 7:0. Können André Schubert und die "Fohlen" das Offensiv-Spektakel um Messi, Neymar und Suárez eindämmen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League