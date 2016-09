RTL II 21:15 bis 23:15 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Christina (28) und Liv (20) die Familien D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Christina ist Tänzerin und weiß sich nicht nur zu bewegen, sondern sagt es auch klar und deutlich, wenn ihr etwas gegen den Strich geht. Die Norddeutsche ist von Beruf Stripperin und hat alles, was dazu gehört: Blondierte Haarpracht, künstliche Fingernägel - alles will entsprechend gepflegt und gestyled sein! Die Tauschmutter kann sich auf etwas gefasst machen, denn sie soll die 28-Jährige auch gebührend an der Stange vertreten! Ihr Freund Lars (40) schraubt lieber an den Fahrrädern in seinem Fahrradladen herum, als sich um den Haushalt zu kümmern. Bei Christinas bestem Kumpel Stefan ist Bewegung angesagt. Man kennt seine verstörenden Performances aus der Sendung "Das Supertalent". Dort lässt der 61-Jährige seinen Bauch im Windkanal eines Ventilators wackeln, bekleidet lediglich mit einem Rüschentanga! Darüber hinaus ist der freischaffende Künstler ein bekennender Messie. In seiner Rumpelkammer soll die Tauschmutter endlich für Ordnung sorgen. Wenn Christina mit ihrer großen Klappe hier mal nicht auf taube Ohren stößt: Richtig laute Töne spuckt nämlich auch Liv. Die 20-Jährige ist Mutter der kleinen Levia-Maliah (1). Styling und Schminke sind auch ihr Lebenselixier, weshalb sie ihre Freunde liebevoll "Liv-Gloss" nennen. Der einzige Mann an ihrer Seite ist momentan ihr bester Kumpel Ali. Der 24-Jährige ist Chef einer Sicherheitsfirma. Als Türsteher lässt er sich nichts gefallen, schon gar nicht von einer Tauschmutter. Neben der täglichen Beautyroutine steht bei Liv Hausputz auf dem Plan. Sauberkeit ist Liv extrem wichtig. Die Hausfrau duldet keinen Schmutz. Auch in Sachen Erziehung lässt sie keinen mitreden. Die alleinerziehende Mutter ist der festen Überzeugung, alles richtig zu machen. Wiederworte? Nicht mit Liv! Freak-WG trifft auf Perfektionisten-Duo, Gogo-Girl tauscht mit Beauty-Barbie - wenn das mal keine explosive Mischung ist. Los geht's mit dem Battle um die Frauentauschkrone! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch