hr2 02:03 bis 04:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (II) Merken <bk>Antonio Vivaldi: Violinkonzert e-Moll R 279 (Rachel Podger, Violine; Arte dei Suonatori)<ek><bk>Camille Saint-Saëns: "Karneval der Tiere" (The Nash Ensemble of London, Leitung: Amelia Freedman)<ek><bk>Leopold Mozart: Cassatio ex-G (Münchener Kammerorchester, Leitung: Hans Stadlmair)<ek><bk>Frédéric Chopin: Zwei Polonaisen op. 40 (Cyprien Katsaris, Klavier)<ek><bk>Georges Bizet: "L'Arlésienne", Bühnenmusik op. 23 (Chor des Royal Opera House Covent Garden; London Philharmonic Orchestra, Leitung: Carlo Rizzi)<ek>. In Google-Kalender eintragen