hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Jutta Ditfurth, "Kapitalismus-Abschafferin" 2016-09-29 23:05 Merken Jutta Ditfurth war Mitbegründerin der Grünen und vier Jahre lang deren Bundesvorsitzende. Sie hatte auch Anteil daran, dass sich die Partei zu dieser Zeit in "Fundis" und "Realos" aufteilte. 1991 ist sie aus der Partei ausgetreten. Sie wurde ihr nach eigenen Angaben zu "rechtslastig". Inzwischen bezeichnet sie Die Grünen als "FDP mit Fahrrad". Im selben Jahr gründete die Soziologin und Publizistin dann ihre eigene Partei: die "Ökologische Linke". Immerhin hat sie es damit zu einem Sitz in der Frankfurter Stadtverordneten-Versammlung gebracht. Hier versucht sie, ihr Verständnis von Ökologie mit linker Politik zu verbinden. Auf den ersten Blick scheint die heute 65-Jährige hoffnungslos an einer längst überkommen linken Ideologie der 68er festzuhalten. Manche ihrer Äußerungen wirken wie aus einer anderen Welt. Möglicherweise wird sie genau deswegen häufig zu Diskussionen und Vorträgen eingeladen. Mit Jutta Ditfurth spricht Karin Röder im hr2-Doppelkopf. In Google-Kalender eintragen Moderation: Karin Röder