Bayern 4 12:05 bis 14:00 Sonstiges Mittagsmusik Juri Tarasenok hat Hummeln in seinem Akkordeon / Josef Rixner versteckt sich beim Tanzen hinter einer Maske / Dietrich Fischer-Dieskau baut mit Hilfe von Specht, Schwalbe und Schwamm ein Haus Merken Juri Tarasenok hat Hummeln in seinem Akkordeon / Josef Rixner versteckt sich beim Tanzen hinter einer Maske / Dietrich Fischer-Dieskau baut mit Hilfe von Specht, Schwalbe und Schwamm ein Haus In Google-Kalender eintragen Moderation: Ilona Hanning