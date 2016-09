Kabel1 Doku 23:35 bis 00:25 Dokumentation Der Aufstieg der NSDAP Vorbereitung zum Putsch USA 2013 16:9 HDTV Merken Der junge Adolf Hitler wird Ende 1918 aus dem Militärkrankenhaus entlassen und kehrt in die bayerische Landeshauptstadt München zurück. Es dauert nicht lang, bis er zum Propagandabeauftragten der Deutschen Arbeiterpartei ernannt wird. Schon bald entdeckt Hitler sein Redetalent und seine ungezügelte Lust nach Macht. Sein Versuch, am 9. November 1923 die Regierungsmacht an sich zu reißen, scheitert jedoch ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Rise of the Nazi Party