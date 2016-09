Deutschlandfunk 22:05 bis 22:50 Sonstiges Historische Aufnahmen Lyrischer Ton von dramatischer Kraft. Der Tenor Josef Traxel (1916 - 1975) Merken In den 30er-Jahren war er zum Kapellmeister ausgebildet worden, doch dann fand sich der junge Frontsoldat Josef Traxel 1942 während eines Genesungsurlaubs plötzlich als Don Ottavio auf der Opernbühne seiner Heimatstadt Mainz wieder. Das hatte er seinem strahlenden Tenor wie seiner musikalischen Souveränität zu verdanken (er war Absolut-Hörer). Der Opernbühne blieb Traxel treu: Von 1952 bis zu seinem Tod 1975 war er Ensemblemitglied am Staatstheater Stuttgart. Darüber hinaus erwies sich der edle Ton seiner kraftvollen Stimme auch als geradezu ideal für das Oratorien-Fach. Davon zeugen so legendäre Aufnahmen wie die des Weihnachtsoratoriums von Bach unter Kurt Thomas (1958) und des "Stabat mater" von Gioacchino Rossini unter Karl Forster (1960). Neben dem Konzertsänger stellt die Sendung anlässlich seines 100. Geburtstages aber auch den Liedinterpreten Traxel vor, eine seiner künstlerischen Seiten, die zu Lebzeiten eher im Schatten von Oper und Oratorium stand. In Google-Kalender eintragen Moderation: Bernd Heyder