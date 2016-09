BBC Entertainment 11:35 bis 12:20 Sonstiges Stella GB 2014 Merken Stella's planned a fun family adventure and Alan gets an interesting letter. Meanwhile, Emma and Marcus face the music and there's tragedy in store for Michael. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ruth Jones (Stella) Patrick Baladi (Michael Jackson) Steve Speirs (Alan) James Thornton (Marcus) Yasmine Akram (Parvadi) Pal Aron (Jagadeesh) Sudha Bhuchar (Tanisha) Originaltitel: Stella Regie: David Sant Drehbuch: Steve Speirs