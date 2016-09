Anixe HD 21:45 bis 22:45 Actionserie Helicops - Einsatz über Berlin Freier-Feiertag D 1998 Merken Der erste freie Tag seit Monaten wird für Charly, Jenny und das Team zum Alptraum: Der Brandstifter Marcel Dante erschießt bei seinem Haftprüfungstermin drei Polizeibeamte, nimmt den Staatsanwalt als Geisel und flüchtet mit seinem Komplizen Orloff. Wenig später töten sie auch den Staatsanwalt. Charly und Rubelli stöbern Orloff auf, und im Verhör bricht dieser zusammen und verrät Dantes Aufenthaltsort und sein Ziel: Rache an Jenny, die ihn damals verhaftet hat. In großer Sorge um Jenny jagt Charly zu ihrer Wohnung - doch er kommt zu spät: Jenny ist weg. Sie kämpft inzwischen gegen den wahnsinnigen Dante ums nackte Überleben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Peter Simonischek (Dante) Originaltitel: Helicops - Einsatz uber Berlin Regie: Wolfgang Dickmann Drehbuch: Rudolph Anders Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Chris Weller Altersempfehlung: ab 16