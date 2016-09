Anixe HD 18:00 bis 18:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Micki hatte von Frau Lindner ein Buchmanuskript bekommen, das jedoch unter mysteriösen Umständen verschwand. Durch den Tipp eines anonymen Anrufers taucht das Skript wieder auf. Jetzt machen sich Mickis Freunde Sorgen und raten ihr zu großer Vorsicht. Plötzlich macht Micki eine schreckliche Entdeckung ... Sarah hat über Metz von dem Verhältnis Georgs mit Maria erfahren. Als sie wutentbrannt in sein Büro stürzt, ertappt sie das Liebespaar in flagranti. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Michaela Beck) Florentine Lahme (Karen Stember) Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Yvonne Schönherr (Raffaela Steinfeld) Ludwig Schütze (Georg Steinfeld) Franziska Grasshoff (Sarah Steinfeld) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Klaus Wirbitzky Kamera: Manfred Scheer