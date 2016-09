N24 Doku 01:55 bis 02:40 Dokumentation Gefangen im Klassenzimmer USA 2011 HDTV Merken Ein Amokschütze stürmt die Schule in einer kalifornischen Kleinstadt, erschießt Lehrer und Schüler und bringt 80 Jugendliche in seine Gewalt. Es vergehen grausame und nervenaufreibende Stunden an der Lindhurst High School bis alle Geiseln befreit werden können. Die Doku vermittelt die dramatischen Dimensionen des Amoklaufs von 1992 auf sehr eindringliche Weise und zeigt, vor welchen immensen psychologischen Herausforderungen Vermittler der Polizei in diesen Situationen stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Do or Die