N24 Doku 20:10 bis 21:10 Magazin Welt der Wunder Fabelhafte Wesen: Gibt es Elfen und Feen wirklich? Fabelhafte Wesen: Gibt es Elfen und Feen wirklich? D 2015 HDTV Merken In keinem anderen Land der Erde ist der Glaube an mystische Wesen so ausgeprägt wie in Island. Dort ereignen sich auch immer wieder unerklärliche Phänomene. "Welt der Wunder" begibt sich gemeinsam mit einem selbsternannten Elfenmedium auf Spurensuche nach den Geheimnissen der fabelhaften Wesen. Außerdem: Survival extrem - unterwegs mit einem der härtesten Trainer Deutschlands. Und: Goldgrube Schrottplatz - welche Werte verstecken sich im Müll? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder