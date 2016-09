N24 Doku 17:20 bis 18:15 Dokumentation Die Geschichte der Transall D 2012 HDTV Merken 1959 wurde die deutsch-französische Arbeitsgemeinschaft Transall ("Transporter Allianz") gegründet. Von 1967 bis 1972 produzierte die Transall erstmals C-160-Maschinen und lieferte sie an Frankreich, Südafrika und Deutschland aus. Die deutsche Bundeswehr nutzt die Maschinen für den Transport von Gütern und Personen im nationalen und internationalen Raum. Auch in Afghanistan war die C-160 für den taktischen Lufttransport im Einsatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geschichte der Transall