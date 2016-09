ORF 1 18:00 bis 18:25 Trickserie Die Simpsons Lisa und ihre Jungs USA 1999 Dolby Untertitel Merken Marge liegt im Krankenhaus und Lisa muss den Haushalt führen. Da sie von Bart und Homer keine Unterstützung erhält, rächt sie sich an ihnen. Während die beiden schlafen, beschmiert sie ihre Gesichter mit Farbe und Haferflocken. Am nächsten Morgen redet sie ihnen ein, dass sie an Lepra erkrankt seien. Homer und Bart werden zur medizinischen Behandlung nach Hawaii geschickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Mark Kirkland Drehbuch: Carolyn Omine Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6