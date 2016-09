ORF 1 16:00 bis 16:20 Comedyserie The Big Bang Theory Willkommen in der Donnerkuppel USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Sheldon erlebt den Super-GAU: Nicht nur, dass er zusammen mit Erzfeind Kripke an einem wichtigen Projekt der Uni arbeiten muss - seine Entwürfe sind auch noch schlechter als die des Konkurrenten! Kripke liefert ihm allerdings unfreiwillig eine bizarre Ausrede dafür. Seiner Meinung nach wird der Nerd von Amy sexuell zu sehr beansprucht ... Howard könnte hingegen bald gar keinen Sex mehr haben - er hat zusammen mit Raj ohne Bernadettes Wissen einen teuren 3D-Drucker gekauft ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Jim Reynolds, Steve Holland, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6