ORF 1 13:50 bis 14:15 Comedyserie Die Nanny Marla Maples, Ex-Ex-Freundin? USA 1998 Stereo Untertitel Maxwells Bruder Nigel wird zur Junggesellen-Abschiedsparty erwartet. Fran ist dabei sehr unwohl, weil sie vor 18 Monaten beinahe mit ihm durchgebrannt wäre, um ihn zu heiraten. Da sie Maxwell dies jedoch bislang verschwiegen hat, setzt sie nun alles daran, dass ihr Verlobter es auch jetzt nicht mehr erfährt. Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Dorothy Lyman Drehbuch: Rick Shaw Kamera: James Jansen Musik: Timothy Thompson