ORF 1 12:05 bis 12:45 Jugendserie O.C., California Der Schmerz USA 2006 Stereo Untertitel 16:9 Summer und Taylor versuchen herauszufinden, was Seth vor ihnen verheimlicht, während Ryan unterwegs ist, um seine Mutter zu treffen. Julie besucht kurzerhand den ziemlich überraschten Volchok und spricht ihn direkt auf seine Beziehung mit Marissa an. Sandy schenkt der Newport Group indes wesentlich mehr Zeit und Beachtung als seiner eigenen Familie und beendet die Probleme mit Matt. Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Mischa Barton (Marissa Cooper) Rachel Bilson (Summer Roberts) Melinda Clarke (Julie Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Ian Toynton Drehbuch: Mike Kelley Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12