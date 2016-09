ORF 1 09:35 bis 10:15 Serien Brothers & Sisters Folge: 99 Aufbruchstimmung USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Kevin und Scotty können es kaum erwarten, dass ihre Adoptivtochter Olivia bald bei ihnen einziehen wird. So schnell geht es nun doch nicht, zuvor müssen noch einige Hürden überwunden werden. Währenddessen bittet Jonathan Saul um Vergebung, was diesem nicht leicht fällt. Und Nora schafft es auf raffinierte Weise, Holly dazu zu bringen, sich von ihrer Vergangenheit zu lösen und zu David nach New York zu ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sally Field (Nora Walker) Calista Flockhart (Kitty Walker) Balthazar Getty (Tommy Walker) Dave Annable (Justin Walker) Matthew Rhys (Kevin Walker) Rachel Griffiths (Sarah Whedon) Ron Rifkin (Saul Holden) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: Michael Mayers Drehbuch: Clifford Olin, Brian Studler Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Barbara Gerard