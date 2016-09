ORF 3 22:25 bis 23:30 Diskussion Runde der ChefredakteurInnen Präsidentschaftswahl 2016 A 2016 2016-09-29 05:10 Stereo Live 16:9 Merken Stichwahl, die Zweite. Der Verfassungsgerichtshof hat Anfang Juli entschieden: Die Bundespräsidenten-Stichwahl vom 22. Mai muss wiederholt werden. Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer treten daher am 2. Oktober noch einmal zur Wahl an. Drei Tage davor treffen die beiden Kandidaten im ORF TV-Duell aufeinander. Gemeinsam mit Chefredakteurinnen und Chefredakteuren bundesweiter Printmedien analysieren ORF III Chefredakteur Christoph Takacs und Journalist Peter Pelinka die politischen Aussagen dieser Konfrontation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Takacs, Peter Pelinka Originaltitel: Runde der ChefredakteurInnen