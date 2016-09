ORF 3 15:45 bis 16:25 Dokumentation Sommerfrische neu entdeckt - mit dem Almsommer gegen die Tourismusflaute A 2006 Stereo Untertitel 16:9 Merken Almen sind in unserer technisierten, lauten Welt der Ballungsräume Oasen der Ruhe, wo viele Menschen Erholung finden. Der Zug zurück zur Natur ist unverkennbar, immer mehr Menschen entdecken die gute alte Sommerfrische neu. Die Salzburger Touristiker haben diese Chancen erkannt und mit dem "Almsommer" die zweite Erfolgsmarke nach dem "Bauernherbst" kreiert . Die etwa 2.000 bewirtschafteten Almen sind in Salzburg nicht nur ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, sondern auch gemütliche Ausflugsziele. Eine Dokumentation von Hans Kutil In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sommerfrische neu entdeckt - mit dem Almsommer gegen die Tourismusflaute