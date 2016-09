ORF 2 00:05 bis 01:55 Krimi Mammon: Opfer N 2014 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Hochdramatisch wendungsreicher Gänsehaut-Krimi aus Skandinavien. Ein Enthüllungsreporter wittert die Story seines Lebens, als ihm Hinweise auf einen gigantischen Korruptionsfall zugespielt werden. Schnell wird der Jäger jedoch selbst zum Gejagten. Norwegen, 2008: Ein Informant lenkt Investigativ-Journalist Peter Verås auf die Spur eines Skandals, in den auch sein Bruder Daniel verwickelt ist. Als der Betrug auffliegt, verliert Daniel seinen Posten als Finanzchef eines Großunternehmens und begeht ausgerechnet an dem Tag, an dem sein Sohn seinen 16. Geburtstag feiert, offenbar beschämt Selbstmord. Fünf Jahre später überbringt eine Anwältin in Daniels Auftrag der Familie ein Paket. Darin sind Informationen enthalten, die seinen Freitod in einem ganz neuem Licht erscheinen lassen. (Zweiter Teil am 6. Oktober, ORF2) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Øigarden (Peter Verås) Terje Strømdahl (Tore Verås) Ingjerd Egeberg (Eva Verås) Anders T. Andersen (Daniel Verås) Alexander T. Rosseland (Andreas Verås) Lena Kristin Ellingsen (Vibeke Haglund) Nils Ole Oftebro (Frank Mathiesen) Originaltitel: Mammon Regie: Cecilie Mosli Drehbuch: Gjermund S. Eriksen Kamera: Jon Anton Brekne Musik: Martin Horntveth Altersempfehlung: ab 12