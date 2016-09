ORF 2 06:05 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich A 2016 Stereo Live 16:9 Merken "Guten Morgen Österreich" ist zu Gast im Heimatort des Schriftstellers Peter Handke - mit dem Tagesthema: Weltherztag - Herzgesundheit beginnt in der Jugend. Im Servicethema geht es darum, wie man sich bei technischen Problemen mit Handy und Co. selbst helfen kann Einfach Gut: Der Chef der Mochoritsch Griffen-Rast kocht, mit Unterstützung aus Slowenien, Filets vom Fonda-Branzino und von der Seeforelle sowie ein Lauchrisotto mit Melanzani. Stargast ist Armin Assinger. Saso Avsenik, der Enkel des berühmten Slavko Avsenik, schaut mit seinen Original Oberkrainern vorbei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Pölzl, Marco Ventre Gäste: Gäste: Armin Assinger, Saso Avsenik Originaltitel: Guten Morgen Österreich

