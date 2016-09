Schweiz 2 04:15 bis 04:55 Serien Royal Pains Folge: 73 Offenes Geheimnis USA 2013 Dolby Digital HDTV Merken Hank kann seine Schmerzen nur schwer verbergen, die ihn, wie er meint, seit seiner Hirnoperation plagen. Da diese allerdings schon eine Zeit zurückliegt, zweifelt Jeremiah an der Ursache. Bei einer Computertomografie wird klar, dass Hank in Wahrheit an einer Nervenwurzelentzündung leidet, die geheilt werden kann. Da auch Eddie seinem Sohn Hank helfen will, von seiner Schmerztablettensucht wegzukommen, besuchen sie eine gute Freundin. Diese veranstaltet sogenannte After Partys, die Menschen von jeglicher Sucht befreien sollen. Der Abstinenzguru erscheint jedoch auf den ersten Blick betrunken. Hanks Patient Don und seine Tochter Molly bleiben seine Sorgenkinder, für die er viel Zeit aufbringen muss. Ohne die ständige Tabletteneinnahme fällt ihm dies wieder leichter. Doch dann verschlechtert sich Dons Zustand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Feuerstein (Hank Lawson) Paulo Costanzo (Evan R. Lawson) Reshma Shetty (Divya Katdare) Brooke D'Orsay (Paige Collins) Ben Shenkman (Jeremiah Sacani) Henry Winkler (Eddie R. Lawson) Jenna Elfman (Lacy) Originaltitel: Royal Pains Regie: Joe Collins Drehbuch: Michael Rauch, Jessica Ball Kamera: Michael Caracciolo Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12