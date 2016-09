Schweiz 2 22:50 bis 01:00 Krimi Blood Ties F, USA 2013 2016-09-29 02:15 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken New York in den 1970er-Jahren. Chris (Clive Owen) kommt nach neun Jahren vorzeitig frei, die er wegen Mord verbüsst hat. Mit dem Neuanfang will er ernst machen, sich nichts mehr zuschulden kommen lassen. Unterstützung erhält er von seinem jüngeren Bruder Frank (Billy Crudup), der ihn bei sich aufnimmt, ihm einen Job besorgt und dabei hilft, sich mit seiner Exfrau (Marion Cotillard) und den Kindern zu versöhnen. Es kommt jedoch, wie es kommen muss: Chris wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Der Kriminelle gerät erneut ins Visier der Polizei und damit pikanterweise auch von Frank, der selbst ein Cop ist. Frank versucht verzweifelt, sich nicht mit in den Abgrund reissen zu lassen, muss aber erkennen, wie eng sein Schicksal mit jenem seines Bruders Chris verknüpft ist. Im unübertrefflichen Original dieses Gangsterdramas, "Les liens du sang" (2008) von Jacques Maillot, bekleidete Guillaume Canet noch die Rolle des François, also Frank (seinen Bruder gab übrigens "Intouchables"-Star François Cluzet). Für das US-Remake wechselte der Franzose in den Regiestuhl, nachdem er mit James Gray ("We Own the Night") das Drehbuch überarbeitet hatte, und liess die Stars antraben: Clive Owen, Billy Crudup, Marion Cotillard, Mila Kunis, Zoe Saldana, Matthias Schoenaerts, James Caan und weitere treffen sich zum Rendez-vous mit dem Flair der Siebzigerjahre. Dass das Remake dadurch 20 Minuten länger geriet als das Original: Wer möchte es dem französischen Filmemacher verdenken? Für seinen nächsten Film, den für 2017 angekündigten "Rock'n Roll", arbeitet Guillaume Canet sowohl vor als auch hinter der Kamera. Das persönliche Projekt handelt davon, wie Canet die Behauptung zu widerlegen trachtet, sein Händchen für das Filmemachen verloren zu haben. Die Komödie ist mit Canets Ehefrau Marion Cotillard, Fanny Ardant, Gilles Lelouche und weiteren unverkennbar französisch besetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clive Owen (Chris) Billy Crudup (Frank) Marion Cotillard (Monica) Mila Kunis (Natalie) Zoe Saldana (Vanessa) James Caan (Leon) Matthias Schoenaerts (Scarfo) Originaltitel: Blood Ties Regie: Guillaume Canet Drehbuch: Guillaume Canet, James Gray Kamera: Christophe Offenstein Musik: Yodelice Altersempfehlung: ab 16