Schweiz 2 16:50 bis 18:55 Fußball Fussball: UEFA Europa League, 2. Spieltag Astana - Young Boys 2016 Stereo Live HDTV Merken In der Gruppe B der Europa League trifft der Schweizer Vizemeister BSC Young Boys auf APOEL Nikosia, FK Astana und Olympiakos Piräus. Am zweiten Spieltag gastieren die Schweizer beim aktuellen kasachischen Meister FK Astana. Es kann ein unbequemer Gegner für Young Boys sein, da der Klub aus Astana sich in der vergangenen Saison an der Gruppenphase der Champions League beteiligte und es damals im Heimspiel gegen Atlético ein 0:0-Unentschieden schaffte; auch das Heimspiel gegen Benfica stand damals unentschieden (2:2). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Paddy Kälin Gäste: Gäste: Andy Egli