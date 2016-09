Schweiz 2 15:35 bis 16:25 Comedyserie Desperate Housewives Das Kinderzimmer USA 2012 2016-09-29 04:55 Dolby Digital HDTV Merken Porter hat einen Job gefunden und braucht jemanden, der auf sein Baby aufpasst. Als Lynette sich weigert, springt Susan begeistert ein und macht sich daran, bei sich ein Kinderzimmer einzurichten. Gaby will ihren Gast los werden, weil Carlos bald nach Hause kommt. Doch das klappt nur, wenn sich Roy und Mrs McCluskey wieder versöhnen. Und Bree besteht vor der Reise mit Orson darauf, einen Hut in seiner Wohnung zu holen, und macht seine unangenehme Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Delfino) Marcia Cross (Bree Hodge) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Doug Savant (Tom Scavo) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Charles Mesure (Ben Faulkner) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Randy Zisk Drehbuch: Marc Cherry, Jason Ganzel Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12