Magazin Einstein Das Bewusstsein: Was Menschen zu Individuen macht Bewusstsein: Wer führt in uns Regie? / Dem Ich auf der Spur / Körperbewusstsein: Warum identifizieren wir uns mit unserem Körper? / Human Brain Project: Das simulierte Gehirn CH 2016 Bewusstsein: Wer führt in uns Regie?: Wir Menschen bilden die Umwelt mit unseren Sinnen ab. Aber was braucht es, damit ein Sinneseindruck bis in unser Bewusstsein vordringt? Welche Rolle spielt unser Gehirn bei der Entstehung von Bewusstsein? Bei der Suche nach Antworten kommt die Forschung zu einer erstaunlichen Erkenntnis: Das Bewusstsein ist im Grunde eine Illusion und hat mit der Realität oft nichts zu tun. Dem Ich auf der Spur: Wann bildet sich eigentlich jener mysteriöse Kern, der Menschen zu Individuen macht? "Einstein" ergründet, wie das "Ich" entsteht. Dank Studien mit Kindern kommen Psychologen dem Geheimnis des Ich-Bewusstseins auf die Spur und wissen: Das mentale Ich-Bewusstsein existiert nicht für sich allein. Körperbewusstsein: Warum identifizieren wir uns mit unserem Körper?: Menschen, deren Körperbewusstsein gestört ist, helfen der Forschung, unser Ich-Bewusstsein besser zu verstehen. "Einstein" zeigt den Kampf eines hirnverletzten Patienten zurück in die Normalität - und lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer miterleben, wie das Gehirn den Körper wahrnimmt, aber auch wie es dabei überlistet werden kann. Human Brain Project: Das simulierte Gehirn: Das Human Brain Project will eines der komplexesten Gebilde im Computer simulieren: das menschliche Gehirn. Überall auf der Welt arbeiten Labors an dem ambitionierten Forschungsprogramm. In Genf laufen ihre Daten zusammen und bilden das Ausgangsmaterial für die ersten Modelle. Doch diese haben das Stadium der Grundlagenforschung noch nicht überschritten. Manche Wissenschaftler bezweifeln sogar, dass es je gelingen wird, so etwas wie Bewusstsein im Computer zu simulieren. Moderation: Tobias Müller