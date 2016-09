Schweiz 1 11:25 bis 12:15 Sonstiges Classe Politique Die Sendung zur Session - live aus dem Medienzentrum in Bern Umsetzung Masseneinwanderungsinitiative CH 2016 Stereo HDTV Merken Die Umsetzung der Einwanderungsinitiative kommt in die konkrete Phase. Nach der Debatte im Nationalrat stellt sich Bundesrätin Simonetta Sommaruga den Fragen Die Gäste der Gesprächsrunde sind: - Pascale Bruderer Wyss, Ständerätin AG/SP - Pirmin Bischof, Ständerat SO/CVP - Philipp Müller, Ständerat AG/FDP - Gregor Rutz, Nationalrat ZH/SVP Moderation: Gion-Duri Vincenz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gion-Duri Vincenz Gäste: Gäste: Simonetta Sommaruga (Bundesrätin), Pascale Bruderer Wyss (Ständerätin AG/SP), Pirmin Bischof (Ständerat SO/CVP), Philipp Müller (Ständerat AG/FDP), Gregor Rutz (Nationalrat ZH/SVP) Originaltitel: Classe Politique