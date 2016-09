Schweiz 1 10:00 bis 10:30 Magazin nano Die Welt von morgen MH17 - wer ist schuld am Abschuss der Malaysia Airline? / Exoskelett - wie ein Querschnittsgelähmter wieder laufen lernt A, D, CH 2016 Stereo HDTV Merken MH17 - wer ist schuld am Abschuss der Malaysia Airline? 298 Menschen starben 2014 beim Abschuss der malaysischen Boeing MH17 über der Ostukraine. Morgen legen die niederländischen Staatsanwälte ihren Bericht vor. Wer war schuld? Diese Frage gilt es zu klären. Gast: Elmar Giemulla (Anwalt und Experte im Luftverkehrsrecht) Exoskelett - wie ein Querschnittsgelähmter wieder laufen lernt. Die Firma Rewalk Robotics stellt Exoskellete für Querschnittsgelähmte her. Mit diesen mechanischen Stützen sollen Menschen, die teilweise jahrelang im Rollstuhl saßen wieder selbstständig laufen können. Bisher mussten allerdings die meisten Patienten das über 60.000 Euro teure System selbst bezahlen. Das soll sich jetzt ändern. Im Mai 2016 hat das Sozialgericht in Speyer entschieden, dass die Versicherer für einen unmittelbaren Behindertenausgleich bezahlen müssen. Wir haben Dirk Janzen besucht. Der Querschnittsgelähmte Mann aus Bochum testet das Exoskellet seit über einem Jahr. Zumindest sein Leben hat die technische Neuheit vollkommen auf den Kopf gestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Yve Fehring Originaltitel: nano