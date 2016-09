Schweiz 1 06:05 bis 06:30 Magazin Kulturplatz Den kennt man doch! "Kulturplatz" trifft die Prominenz Der nette Lover von nebenan - Hugh Grant in Zürich / Image ist alles - wie Prominente sich für uns verbiegen / Prominenter Nachwuchs - Matthias Brandt schreibt über Vater Willy / Jagd am Teppich - mit "Glanz & Gloria" auf Promifang CH 2016 2016-09-29 10:55 Stereo HDTV Merken Der nette Lover von nebenan - Hugh Grant in Zürich: Hugh Grant erhält auf dem Zurich Film Festival eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Schlagzeilen machte der britische Schauspieler aber nicht nur als freundlicher Lover in "Notting Hill" oder "Four Weddings and a Funeral". Die Yellow Press hat es auf sein Privatleben abgesehen. Eva Wannenmacher traf den prominenten Darsteller auf einen kurzen Schwatz. Sie unterhielt sich mit dem Gentleman nicht nur über das Wetter, sondern auch über seinen neuen Film "Florence Foster Jenkins". Image ist alles - wie Prominente sich für uns verbiegen: Greta Garbo wandelte sich angeblich von der Plaudertasche zur stillen Unnahbaren, Rock Hudson wurde 1955 verheiratet, um Gerüchten über seine Homosexualität vorzubeugen. Auch heute noch müssen sich Prominente gesellschaftlichen Normen unterwerfen. Was kostet der Ruhm? "Kulturplatz" besucht den Prominentenkenner Claudio Righetti. Prominenter Nachwuchs - Matthias Brandt schreibt über Vater Willy: Wie lebt es sich als Kind, wenn der Vater Willy Brandt heisst? Internationale Überfigur, Hoffnungsträger für die einen, Hassgestalt für die anderen. Der Schauspieler Matthias Brandt hat auf diese Kanzlerzeit, als jüngster Sohn von Willy Brandt, eine ganz besondere Sicht und schrieb darüber ein Buch. In "Raumpatrouille" beschreibt er sein Leben als Zehnjähriger zwischen Bodyguards, Veloausflügen mit Herrn Wehner und Kakaotrinken mit dem früheren Bundespräsidenten Gustav Lübke. "Kulturplatz" hat Matthias Brandt in Wien getroffen. Jagd am Teppich - mit "Glanz & Gloria" auf Promifang: Die "Glanz & Gloria"-Redaktorin Léa Spirig zeigt, was es braucht, wenn man herausragenden Persönlichkeiten begegnet. Wie bereitet man sich auf die Prominenz vor? Wie spricht man einen Star an? Welche Fragen müssen wem gestellt werden? Wie bleibt man locker bei so viel Scheinwerferlicht? Eine Einführung, exklusiv für den "Kulturplatz", bei der Eröffnung des Zurich Film Festival. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Wannenmacher Originaltitel: Kulturplatz

