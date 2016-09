Silverline 04:50 bis 06:30 Horrorfilm The Last Winter USA 2006 20 40 60 80 100 Merken In Alaska, einem der letzten unberührten Gebiete der Welt, wird das Expeditionsteam einer Ölgesellschaft von einer unsichtbaren Gefahr bedroht. Erst regnet es im arktischen Winter, dann kommt ein Crewmitglied gewaltsam ums Leben. Eine unheimliche Angst befällt das Team. Als auch noch das Versorgungs-Flugzeug abstürzt und sämtliche Kommunikationsmöglichkeiten zerstört sind, müssen sich zwei Mitglieder auf die lebensgefährliche Suche nach Rettung begeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ron Perlman (Ed Pollack) James Le Gros (James Hoffman) Connie Britton (Abby Sellers) Zach Gilford (Maxwell McKinder) Kevin Corrigan (Motor) Jamie Harrold (Elliot Jenkins) Pato Hoffmann (Lee Means) Originaltitel: The Last Winter Regie: Larry Fessenden Drehbuch: Larry Fessenden, Robert Leaver Kamera: G. Magni Ágústsson Musik: Jeff Grace Altersempfehlung: ab 16

