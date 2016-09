Silverline 01:45 bis 03:25 Horrorfilm Bong of the Dead CDN 2011 20 40 60 80 100 Merken Die Erde wird durch einen Meteoriteneinschlag verwüstet, die wenigen Überlebenden müssen sich zudem gegen eine ausgebrochene Zombie-Epidemie durchschlagen! Schlechte Zeiten also für die Kiffer-Kumpels Tommy und Edwin! Doch das ständig benebelte Paar erfindet daraufhin das Super-Gras schlechthin, indem sie Zombie-Hirn als Dünger verwenden!! Um ihren grünen Vorrat zu maximieren, müssen die beiden Freunde auf Zombie-Jagd gehen! Gemeinsam mit dem Babe Leah und ihrer selbst gebastelten Zombie-Killer-Maschine geht's in den ultimativen Kampf gegen eine durchgeknallte Armee von blutgeilen Untoten! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simone Bailly (Leah) Mark Wynn (Edwin) Jy Harris (Tommy) Barry Nerling (Alex / Robot Zombie) Vince Laxton (Victor Hoagan) Cher Staite (Martha) Allan Kipling (Woodsman) Originaltitel: Bong of the Dead Regie: Thomas Newman Drehbuch: Thomas Newman Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 18