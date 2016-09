Silverline 23:50 bis 01:45 Actionfilm The Man from Nowhere COR 2010 20 40 60 80 100 Merken In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul betreibt die chinesische Mafia eine florierende Recycling-Kette, in der entführte kleine Kinder erst für kriminelle Dienste missbraucht und nach Erreichen des passenden Alters als Organspender ausgeschlachtet werden. Als die Gangster sich die kleine Freundin des untergetauchten Ex-Eliteagenten Cha schnappen, haben sie sich an der Falschen vergriffen. Cha zeigt auf der Suche nach dem Mädchen nicht den geringsten Respekt und ist auch dann nicht zu stoppen, als die Triade ihre besten Killer an die Front schickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bin Won (Cha Tae-Sik) Kim Sae-ron (Jeong So-mi) Kim Tae-hoon (Kim Chi-gon) Kim Hee-won (Man-seok) Kim Seong-oh (Jong-seok) Thanayong Wongtrakul (Ramrowan) Kim Hyo-seo (Hyo-jeong) Originaltitel: The Man from Nowhere Regie: Lee Jeong-beom Drehbuch: Lee Jeong-beom Kamera: Lee Tae-yoon Musik: Shim Hyun-jung Altersempfehlung: ab 18