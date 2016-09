Silverline 13:55 bis 15:45 SciFi-Film Doomsday Book COR 2012 20 40 60 80 100 Merken Das Ende der Welt naht und die Menschheit ist dem Untergang geweiht: In """"Heaven's Creation"""" erlangt ein Roboter in einem Tempel Erleuchtung und wird daraufhin vom Elektrotechniker Pak Do-won und dem Tempelpriester Hye-joo vor seinen habgierigen Herstellern beschützt. In """"A Cool New World"""" sieht sich die Menschheit einem tödlichen Virus gegenüber. Ein junger Mann verwandelt sich unaufhaltsam in einen blutrünstigen Zombie. Im dritten Kapitel """"Happy Birthday"""" freundet sich ein Maschinenbau-Absolvent mit einer künstlichen Intelligenz an. Ihnen steht jedoch der unaufhaltsam bevorstehende Meteoriteneinschlag mit dem drohenden Ende allen irdischen Lebens im Weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John D. Kim (Former NASA Researcher) Kang-woo Kim (Robot repairman Park Do-won) Jun-hee Ko (Kim Yoo-min) Song Sae-Byok (Min-Seo's uncle) Doona Bae (Min-seo (Older)) Joon-ho Bong (Joon-ho, lee) Ji-hee Jin (Min-seo) Originaltitel: Doomsday Book Regie: Jee-woon Kim, Pil-Sung Yim Drehbuch: Jee-woon Kim, Pil-Sung Yim Musik: Mowg Altersempfehlung: ab 12