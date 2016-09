Silverline 10:40 bis 12:30 Thriller Gefährliche Begierde GB 2012 20 40 60 80 100 Merken Martin arbeitet als Drehbuchautor in London, hat seit dem mysteriösen Tod seiner Frau aber Schwierigkeiten, seine Muse zu finden. Am Geburtstag seiner Tochter taucht die geheimnisvolle Angelique auf, die unter merkwürdigen Umständen ums Leben kommt. Abermals fällt der Verdacht auf Martin. Seine Probleme beginnen erst so richtig, als Angeliques Zwillingsschwester Therese anfängt, Fragen zu stellen. Mehr und mehr fällt es Martin schwer, zwischen der Realität und den von ihm geschaffenen Fiktionen zu unterscheiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sebastian Koch (Martin) Lotte Verbeek (Therese / Angelique) Emilia Fox (Claire Jones) Rebecca Night (Sarah) Eoin Macken (Greg) Lachlan Nieboer (Dominic) Frances de la Tour (Nesta) Originaltitel: Suspension of Disbelief Regie: Mike Figgis Musik: Mike Figgis Altersempfehlung: ab 16