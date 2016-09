Servus TV 02:00 bis 02:50 Reportage Servus Reportage Her mit der Marie! - Jetzt geht's ums Geld Her mit der Marie! - Jetzt geht's ums Geld A, D 2016 2016-09-30 11:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Über Geld zu reden schickt sich nicht - und das gilt in Österreich vom Niedrigverdiener bis zum Millionär. Geld hat man oder eben nicht. Österreich hat Geld! Es ist das zwölftreichste Land der Welt, das zweitreichste innerhalb der EU. Was bedeutet das aber für jeden Einzelnen - wie vermögend wäre jeder Bürger, wenn man den Wert der "Reichtümer" des Landes wie Wälder oder Seen aufteilt? Wie viel kann der durchschnittliche Österreicher mit seiner Arbeitskraft erwirtschaften - wie lang muss er arbeiten, um sich einen Mittelklassewagen, einen Urlaub oder ein Eigenheim leisten zu können? Manche Österreicher verfügen von vornherein über mehr Startkapital als andere - wie ist es, wenn man in eine reiche Familie geboren wird? Elisabeth Gürtler zeigt uns, dass Erfolg trotz eines wohlhabenden Elternhauses nicht von selbst passiert. Hinter dem Erhalt ihres Vermögens steckt harte Arbeit. Auch sie kostet es Überwindung, über Geld zu reden. Eine der wenigen Ausnahmeerscheinungen ist sind in diesem Punkt die Gründer der Bank für Gemeinwohl - sie machen sich für transparente Gehälter stark und leben das auch in ihrem Unternehmen.Und dann gibt es noch die Menschen, die versuchen, ganz ohne Geld auszukommen. Geht das überhaupt? Zumindest steigert sich ab einer gewissen Summe das Glücksempfinden nicht, weiß Vermögensforscher Thomas Druyen. Wie sieht das der Durchschnittsösterreicher? Ungewöhnliche Fragen, überraschende Antworten. Die Reportage bringt Herrn und Frau Österreicher zum Reden, charmant und mit Augenzwinkern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Servus Reportage