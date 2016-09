Servus TV 20:15 bis 21:15 Dokumentation Ab in die Zukunft Schule von morgen A 2016 2016-09-30 00:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit Beginn des 21. Jahrhunderts bestimmen Technik und soziale Medien den Alltag der Menschen, besonders den der Jüngsten. Das Schulsystem muss sich deshalb neu erfinden. Doch das Bildungssystem versagt häufig, wenn es um Kreativität geht. Überfüllte Klassenzimmer, eingeschränkter Zugang zu Technik und überholte Lehrmethoden - das Schulsystem hat seine Grenzen erreicht. Vielen Menschen bleibt der Zugang zu Bildung außerdem versagt. Laut UNESCO besuchen rund 57 Millionen Kinder im Grundschulalter keinen Unterricht. Wie werden die Unterrichtstätten im Jahr 2050 aussehen? Etwa, wie in zahlreichen Science Fiction-Filmen zu sehen ist? Im Jahr 2050 wird die Schulbildung technischer und digitalisierter ablaufen. Roboter werden als Lernhilfen eingesetzt. Dank kreativer Männer und Frauen, die neue Konzepte entwerfen, ist die Schule der Zukunft bereits in Planung. Schon heute werden Methoden getestet, die im Mittelpunkt der Schule von morgen stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ab in die Zukunft