Servus TV 13:55 bis 14:58 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1988 2016-10-01 12:45 Stereo 16:9 HDTV Der Haussegen hängt schief im Hause Farnon: Siegfried macht seinem jüngeren Bruder Tristan Vorwürfe, denn dieser hat verabsäumt, einen Verkehrsunfall mit einem Rehbock zu melden. Indes verpflichtet sich Helen Herriot, den Kirchenbasar zu organisieren - und tut dies schließlich auch mit Leib und Seele. Und James muss sich wieder einmal um Mrs. Pumphreys Schoßhündchen Tricki Voo kümmern, der an starken Magenbeschwerden leidet. Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) John McGlynn (Calum Buchanan) Margaretta Scott (Mrs. Pumphrey) Jack Watson (Hilary Mottram) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Peter Moffat Kamera: Laurie Rush Musik: Johnny Pearson