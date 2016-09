Servus TV 07:55 bis 08:55 Dokumentation Auf legendären Routen Der Oregon Trail F 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Oregon Trail ermöglichte in den 1840-er Jahren eine der größten Migrationsbewegungen der Geschichte. Heute ist der Oregon Trail ein Highway, die Route 30. Im 18. Jahrhundert war nur etwa die Hälfte der USA besiedelt. Farmland wurde knapp. Daher zogen bis 1860 Hundert Tausende Pioniere mit Planwagen durch die Prärie - in der Hoffnung, im Westen fruchtbares Ackerland zu finden. Nach über 1.500 Kilometern teilte sich die Route. Goldsucher und Abenteurer zogen gen Süden nach Kalifornien. Die Farmer folgten dem Oregon Trail Richtung Norden. Die Dokumentation begibt sich auf die Reise entlang der Route 30 und erzählt von der Geschichte des Oregon Trails. Dabei begegnet die Dokumentation auch den Menschen, die heute entlang dieser geschichtsträchtigen Route wohnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythical Roads Regie: Katja Esson Drehbuch: Katja Esson Kamera: Eric Turpin

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 280 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 160 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 160 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 160 Min.