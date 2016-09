tagesschau24 00:00 bis 00:30 Dokumentation Amerika hat die Wahl: Donald Trump & seine Republikaner D 2016 Live TV Merken WELTWEIT-Reporter Michael Wigge hat sich viel vorgenommen. Im Wahljahr 2016 will er durch alle 50 US Bundesstaaten in 50 Tagen reisen - genau: 1 Tag, ein Bundesstaat. Er will endlich durch und durch verstehen, wie die Amis wirklich ticken und vor allem warum sie wen wählen wollen - Hillary oder Trump. Und um das herauszufinden, hat Wigge sich für jeden Bundesstaat eine Challenge, wie die Amerikaner sagen, also eine Herausforderung vorgenommen. So sprintet er durch die Vereinigten Staaten von Amerika auf den Spuren von Donald Trump und seinen Anhängern. Seine erste Reportermission führt ihn nach South Carolina in einen Trailer Park. Trailer sind Wohnmobile, Wohnungen für Menschen, die sich kein richtiges Haus leisten können. Wigge will wissen, wie hier gewählt wird. Kann er hier bei den Menschen mit wenig Geld Anhänger für den Milliardär Trump finden? Aber die Parkbewohner sind von Wigges Besuch nicht direkt begeistert. Richtig brenzlig wird's in Kalifornien, wo Anhänger von Trump ihren Kandidaten abschirmen. Kann Wigge es trotzdem schaffen, auf einer Wahlkampfveranstaltung nah genug an Donald Trump zu kommen, so dass er ihn berühren kann? Und was ist mit den Hispanics, den Einwanderern aus Zentral- und Südamerika? Denen hat Trump ordentlich zugesetzt, viele fühlen sich durch ihn beleidigt und bedroht. Kann Wigge in New Mexiko, dem Bundesstaat mit den meisten Hispanics, trotzdem Trump-Anhänger finden? Amerika hat die Wahl: WELTWEIT-Reporter Michael Wigge auf den Spuren der Republikaner und Donald Trump im Wahljahr 2016. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Amerika hat die Wahl Regie: Michael Wigge