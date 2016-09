RTS Deux 23:00 bis 23:07 Sonstiges Le court du jour Une place pour chacun Un travail adapté pour l'intégration CH Stereo Merken Maxime: "Je sais qu'il y a des tâches faciles où je réussis bien. C'est-à-dire que moi je fais un travail qui me plaît, un métier qui me plaît." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Le court du jour