Sky Sport 2 16:55 bis 18:55 Handball Handball: Velux EHF Champions League Rhein-Neckar Löwen - Celje Pivovarna Lasko (SLO), Gruppenphase, 2. Spieltag 16:9 Dolby Digital HDTV Das 28:28-Unentschieden zum CL-Auftakt beim ungarischen Vize-Meister nahmen die Rhein-Neckar Löwen gerne mit. Kein Wunder: Fast wären die Badener mit einer Niederlage in die Königsklassen-Saison gestartet. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Remis. Wir haben toll gekämpft und uns diesen Punkt verdient. Leider haben wir viele gute Chancen liegen gelassen und hätten zur Pause deutlich führen müssen", analysierte Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen. Nichtsdestotrotz soll im nächsten Spiel der erste CL-Sieg für den amtierenden Deutschen Meister her. Der RK Celje, nächster Gegner der Löwen, hat sein erstes Erfolgserlebnis bereits beim 30:28 gegen Zagreb feiern können. Kommentar: Karsten Petrzika.