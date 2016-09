Sky Sport 2 12:00 bis 15:00 Golf Golf: Ryder Cup 2014: 3. Tag in Gleneagles, Schottland (Großbritannien) 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die zwölf besten Golfer Europas messen sich mit den zwölf besten der USA - das ist das genauso simple wie erfolgreiche Format des Ryder Cup. Alle zwei Jahre zieht das Turnier die Golf-Fans auf der ganzen Welt in seinen Bann. Die 40. Auflage findet von Freitag bis Sonntag im schottischen Gleneagles statt. Angeführt von den Major-Siegern Rory McIlroy und Martin Kaymer gilt Gastgeber und Titelverteidiger Europa als Favorit. Doch unterschätzen darf man das von Kapitän Tom Watson betreute Team der USA um Phil Mickelson und Bubba Watson natürlich nicht. Kommentar: Gregor Biernath, Irek Myskow, Carlo Knauss, Adrian Grosser und Sky Golf-Experte Maximilian Kieffer als Co-Kommentator. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie