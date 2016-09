RBB 02:00 bis 03:30 Abenteuerfilm Der weiße Afrikaner D, SA 2004 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Geologe Hans Merensky ist an den Ort seiner Kindheit zurückgekehrt, Südafrika. Mit dem richtigen Riecher für Gold und Platin versucht der junge Geologe in Afrika Fuß zu fassen. Aber das ist nicht so leicht, denn die Claims um das Graben nach edlen Bodenschätzen sind aufgeteilt. Einem neuen Konkurrenten wird das Leben mehr als schwer gemacht. Merensky gerät an den harten Widersacher van Teederen und wenig später ausgerechnet an seinen Stiefbruder Albrecht, der ihm nach Afrika gefolgt ist. Bei allen Unternehmungen kommt ihm Albrecht immer wieder zuvor. Der Wettlauf, den sich Hans und Albrecht liefern, schließt auch eine Frau ein. Der sonst so besonnene Hans kidnappt Albrechts Braut - die schöne und stolze Rosa von Zülow - aus der Kirche. Albrechts Rache ist fürchterlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Bergmann (Hans Merensky) Nathalie Boltt (Rosa von Zülow) Hans-Werner Meyer (Albrecht Sterenberg) Katja Studt (Charlotte Sterenberg) Oliver Breite (Otto Wernicke) Fritz Karl (Gustav von Thun) Michael Tregor (Franz Kipplinger) Originaltitel: Der weiße Afrikaner Regie: Martin Enlen Drehbuch: Wolgang Stauch, Sathyan Ramesh, David Gilman Kamera: Philipp Timme Musik: Dieter Schleip Altersempfehlung: ab 6